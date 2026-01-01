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    Scheuersaugmaschine B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel and seat, designed for professional cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.480-254.0

    • 260 l Frisch-Schmutzwasser, 100-cm-Scheibenbürstenkopf, Ride-on, 10 km/h
    • Off-Board-Lader, 630-Ah-Blei-Säure-Batterie, 5 h Laufzeit, max. 10.000 m²/h
    • Seitenbesen, Arbeitslicht, automat. Reinigungsmitteldosierung
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