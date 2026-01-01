Scheuersaugmaschine B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB | Kärcher

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack wurde speziell für härteste Reinigungseinsätze im industriellen Umfeld hin entwickelt. Mit großer 630-Ah-Nassbatterie, kraftvollem Lader, großzügigen 260-Liter-Tanks, zeitsparender Auto-Fill-Funktion, manuellem Tankspülsystem, ressourcenschonendem Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, Arbeitslicht und integrierten Seitenbesen ausgerüstet, überzeugt sie auch mit einer sehr umfangreichen serienmäßigen Ausstattung. Der neu entwickelte Walzenbürstenkopf R 120 erspart dank optimierter, integrierter Kehrfunktion zeitintensives manuelles Vorkehren und reduziert parallel das Risiko einer Verstopfung des Saugbalkens. Auch der Saugbalken wurde neu entwickelt und im Luftfluss optimiert und glänzt im Zusammenspiel mit den beiden verschleißfreien Ec-Turbinen mit überragenden Absaugergebnissen. Eine Arbeitsbreite von 120 Zentimetern sowie bis zu 10 km/h Fahrgeschwindigkeit erlauben hohe Flächenleistungen in kurzer Zeit. Dabei sorgt ein Lenkwinkelsensor in Kurven für maximale Sicherheit, indem er die Maschine bei zu hoher Geschwindigkeit abbremst. Dazu greift bei Kurvenfahrten eine automatische Optimierung der aufgebrachten Wassermenge.

Neu entwickelter Walzenbürstenkopf Stark verbessertes Kehrergebnis und Vermeidung von Verstopfungen am Saugbalken. Sekundenschneller und werkzeugloser Walzenwechsel. Sehr gute Reinigungsergebnisse. 10 km/h Fahrgeschwindigkeit Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten. Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven. Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten. Serienmäßig mit 2 Turbinen Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen. Verschleißfreie Ec-Turbinen. Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken. Geschweißter Industriesaugbalken Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse. Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen. Robuste Parallelogrammhalterung mit Ausweichfunktion bei Hindernissen. Mit System zur Reinigungsmitteldosierung "DOSE" Spart Reinigungsmittel. Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %). Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren. Innovatives KIK-System Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung. Senkung der Servicekosten. Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern. Großes Farbdisplay Übersichtliche Anzeige des aktuellen Programms. Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten. Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Reduzierter Stromverbrauch. 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung. Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).