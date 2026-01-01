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    Scheuersaugmaschine B 300 R I Bp | Kärcher

    Kärcher industrial sweeper with grey body, steering wheel, and orange warning light on top.

    Scheuersaugmaschine

    B 300 R I Bp

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.480-235.203

    • Kombinationsmaschine Kehren-Scheuersaugen, 300-l-Tanks, bis 175 cm Arbeitsbreite
    • LPG-Antrieb, Feinstaub-Filtrationssystem, Hochentleerung, bis 17.500 m²/h
    • Arbeitslicht, Rundumkennleuchte und viele weitere Zubehöre konfigurierbar
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