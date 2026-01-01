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    Scheuersaugmaschine B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, black top, and yellow accents, featuring a brush and wheels for cleaning.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2023

    Scheuersaugmaschine

    B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.533-239.0

    • 50 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürste, Fahrantrieb
    • On-Board-Schnelllader + 90-Ah-Li-Ion-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 3060 m²/h
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