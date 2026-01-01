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    Scheuersaugmaschine B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black cleaning head, and visible detergent bottle.

    Scheuersaugmaschine

    B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill

    Artikelnummer: 1.384-024.0