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    Treppenreinigungsmaschine BD 17/5 C Ep | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with red bristles, grey body, and ergonomic handle.

    Treppenreinigungsmaschine

    BD 17/5 C Ep

    Artikelnummer: 1.737-107.0

    • Treppenreinigungsgerät, Scheibenbürste für Handbetrieb, 17 cm Breite
    • Drehzahlverstellung 0–45 U/min, auch mit Pad nutzbar, handlich, kompakt
    • Vielseitig einsetzbar, für kleinere, schlecht erreichbare Stellen