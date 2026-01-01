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    Scheuersaugmaschine BD 35/15 C Classic Bp Pack | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with black and yellow accents, featuring a handle and wheels for mobility.

    Scheuersaugmaschine

    BD 35/15 C Classic Bp Pack

    Artikelnummer: 1.783-442.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 15 l Frisch-Schmutzwasser, 35 cm Arbeitsbreite
    • On-Board-Lader, 30-Ah-AGM-Batterie, max. 1400 m²/h
    • Rote Scheibenbürste, Saugbalken gebogen, Kärcher Equipment Management kompatibel