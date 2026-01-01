Scheuersaugmaschine BD 35/15 C Classic Bp Pack | Kärcher

Mit ihrer kompakten Größe und ihren herausragenden Eigenschaften bietet die BD 35/15 C außergewöhnliche Flexibilität, Bedienerfreundlichkeit und Reinigungseffizienz. Ausgestattet mit einem 35-cm-Bürstenkopf bietet die BD 35/15 C eine hervorragende Reinigungsleistung und Wendigkeit. Die BD 35/15 C wurde speziell für kleinere Räume entwickelt und eignet sich perfekt für die Reinigung in engen Ecken und überfüllten Räumen. Mit einer Höhe von 68 cm passt sie unter die meisten Tische und Möbel. Ein weiteres praktisches Merkmal der BD 35/15 C ist das integrierte Ladegerät. Damit kann der Bediener das Gerät an jedem beliebigen Ort aufladen. Die kompakte Scheuersaugmaschine BD 35/15 C ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die robuste Konstruktion und die hochwertigen Komponenten gewährleisten eine lange Lebensdauer auch in anspruchsvollen Umgebungen. Durch die gut zugängliche Konstruktion werden auch die routinemäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten erleichtert, so dass diese schnell und problemlos durchgeführt werden können.

On-board-Ladegerät Breitspannungsladegerät für bequemes Aufladen überall Kompatibel mit einem breiten Spannungsbereich Kompakte Abmessungen Gute Manövrierfähigkeit Leichtes Wegfahren von der Wand Einfache Handhabung Optimale Absaugung Der Saugbalken nimmt das Wasser auch in engen Kurven zuverlässig auf. Trocknet den Boden sofort Klappbarer und verstellbarer Lenker Kompaktes Design, spart mehr Platz bei der Lagerung Leicht zu transportieren, passt in die meisten Autos Ergonomisch einstellbar für unterschiedliche Bedienergrößen. Einstellbare Wasserdurchflussmenge Maximaler Wasserdurchfluss von 1 l/min Je nach Bodenart und Verschmutzung einstellbar Leicht zugänglicher Bürstenkopf Kein Werkzeug zum Entfernen der Bürste erforderlich Einfache Wartung nach der Arbeit Abnehmbarer Schmutzwassertank Einfache Wartung Eco!efficiency Modus Geringerer Stromverbrauch Niedrigerer Geräuschpegel Verlängert die Arbeitszeit um bis zu 25% Verbesserung der Wasserversorgung Entspricht der EU-Norm Gleichmäßigere Wasserverteilung verbessert die Reinigungsleistung Displayanzeige Anzeige von Fehlercodes und Status, erleichtert den Service