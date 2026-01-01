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    Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with yellow accents, featuring a circular brush and wheels, designed for professional cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.127-060.0

    • 50 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
    • Max. 2550 m²/h
    • Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium
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