Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li | Kärcher

Mit einer Arbeitsbreite von 51 Zentimetern und den kompakten, 50 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser bietet unsere wendige Scheuersaugmaschine BD 50/50 C Classic Bp Pack eine perfekte Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Der sehr leise arbeitende Scheibenbürstenkopf sowie die eingebaute Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität ermöglichen bis zu 2-stündige Reinigungseinsätze – auch in lärmsensiblen Bereichen. Dabei reduziert die im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien bis zu 4-fach höhere Zyklenfestigkeit der wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterie die Gesamtkosten der Maschine über ihre Lebenszeit signifikant und sorgt gleichzeitig für eine höchstmögliche Maschinenverfügbarkeit.

Langlebige Lithium-Ionen-Batterie Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten. Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen. Besonders einfaches Bedienkonzept Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar. Einfaches Konzept mit selbsterklärenden Symbolen und übersichtlichem Bedienfeld. Sehr kurze Einarbeitungszeit. Inklusive Batterie und Ladegerät Wartungsfrei und sicher. Große Kapazität von 90 Ah für extra lange Laufzeit. Komfortables Vierradsystem Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze. Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich. Robustes Standardfahrgestell Senkt den Wartungsaufwand und die -kosten. Erhöht die Zuverlässigkeit. Einzigartiges Design des Saugsystems Erhöht die Benutzerfreundlichkeit. Verringert das Arbeitsgeräusch. Separates Schmutzwassertanksystem Besonders einfache Reinigung. Erhöht die Hygiene. Frischwasserkappe mit Reinigungsmitteldosierung Zum bequemen und präzisen Dosieren von Reinigungsmitteln. Senkt den Reinigungsmittelverbrauch und die Kosten. Praktische Home-Base Zur Mitnahme vielfältiger Zubehörteile. Utensilien zur manuellen Reinigung sind stets in unmittelbarer Reichweite.