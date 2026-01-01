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    Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body and yellow accents, featuring a large brush and wheels.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.127-061.0

    • 55 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
    • Off-Board-Lader + 80-Ah-Li-Ion-Batterie, 2 h Laufzeit, max. 2040 m²/h
    • Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium
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