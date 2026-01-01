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    Scheuersaugmaschine BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body and yellow accents, featuring a large brush and wheels.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah

    Artikelnummer: 1.127-075.0