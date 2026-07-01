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    Scheuersaugmaschine BD 50/70 R Classic Bp | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with grey body, black seat, steering wheel, and visible brush underneath.

    Scheuersaugmaschine

    BD 50/70 R Classic Bp

    Artikelnummer: 1.161-070.0