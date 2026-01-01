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    Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with dual brushes, large wheels, and ergonomic handle, designed for professional cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    BD 70/75 W Classic Bp

    Artikelnummer: 1.127-013.0