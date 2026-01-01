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    Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with dual brushes, large wheels, and ergonomic handle, designed for professional cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.127-027.0

    • 75 l Frisch-Schmutzwasser, 70-cm-Scheibenbürste, Fahrantrieb
    • Off-Board-Lader + 115-Ah-AGM-Batterie, 2,25 h Laufzeit, max. 3525 m²/h
    • Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium
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