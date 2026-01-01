Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.127-027.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
705
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
75 75
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
3525
Flächenleistung praktisch (m²/h)
2115
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
24 / 115
Batterielaufzeit (h)
2.2
Batterieladezeit (h)
12.4
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
max. 5
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
20.4 - 34 / 30 - 50
Gangwendebreite (mm)
1550
Wasserverbrauch (l/min)
2.75
Schalldruckpegel (dB(A))
63 - 65
Aufnahmeleistung (W)
1850
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
325
Gewicht ohne Zubehör (kg)
78
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1445 x 750 x 1065
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Anwendungsgebiete