Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah | Kärcher

Trotz ihres großen Tankvolumens von 75 Litern ist unsere batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack ungewöhnlich kompakt und wendig. Damit ist das vielseitige und robust konstruierte Gerät für die unterschiedlichsten Reinigungseinsätze geeignet, die dank der integrierten, wartungsfreien 170-Ah-AGM-Batterie auch problemlos länger dauern können. Das extrem einfache Bedienungs- und Wartungskonzept wird ergänzt durch hochwertige Ausstattungsmerkmale, wie Doppelscheiben-Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium und einige weitere sinnvolle Details.

Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten. Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen. Besonders einfaches Bedienkonzept Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar. Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten. Kompakte und robuste Bauweise Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht. Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen. Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 kg möglich. Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden. Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung. Serienmäßig mit wartungsfreier 170-Ah-AGM-Batterie und externem Ladegerät Unkomplizierte Batterietechnologie für maximale Maschineneinsatzfähigkeit. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze. Steigert Effizienz und Produktivität.