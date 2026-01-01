Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC | Kärcher

Einfaches Konzept, einfache Bedienung, einfach in der Wartung: Unsere batteriebetriebene und handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp überzeugt mit hoher Anwenderfreundlichkeit bei gleichzeitig sehr guter Reinigungsleistung, dank des Doppelscheiben-Bürstenkopfs mit einstellbarem Bürstenanpressdruck und des Saugbalkens aus Aluminium. Dazu ist das robust und äußerst kompakt konstruierte Gerät extrem wendig im Handling und vielseitig einsetzbar. Mit 75 Litern Tankvolumen sind dabei mühelos auch lange Arbeitseinsätze möglich. Der neue 90 Ah starke Lithium Ionen Akku mit extrem hoher Zyklenfestigkeit und der Möglichkeit zum Zwischenladen sorgt für höchste Maschinenverfügbarkeit und mit 50 Ampere Ladestrom kann der Akku zudem noch innerhalb von 2 Stunden wieder auf 100% aufgeladen werden.

Langlebige Lithium-Ionen-Batterie 4- bis 6-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität. Geringe Selbstentladung bei längeren Betriebspausen. Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten. Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen. Besonders einfaches Bedienkonzept Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar. Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten. Kompakte und robuste Bauweise Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht. Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen. Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 kg möglich. Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden. Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung.