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    Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Classic Bp | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with dual brushes, wheels, and handle, designed for professional cleaning tasks.

    Scheuersaugmaschine

    BD 80/100 W Classic Bp

    Artikelnummer: 1.127-012.0