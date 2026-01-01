Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC | Kärcher

Der kraftvolle Fahrantrieb, der selbst Steigungen mühelos zu überwinden hilft, ist eines der prägnantesten Merkmale unserer Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Classic Bp Pack. Das handgeführte und batteriebetriebene Gerät ist sehr robust konstruiert. Beispielsweise sind stark beanspruchte Komponenten, wie Saugbalken und Scheibenbürstenkopf, aus massivem und widerstandsfähigem Aluminium gefertigt. Sehr komfortabel für den Anwender sind das bewährte Bedienkonzept mit rückseitig am Handgriff angeordnetem Federbügel, die einfache Erhöhung des Bürstenanpressdrucks von 40 auf 68 Kilogramm bei besonders hartnäckigem Schmutz oder zum Entschichten sowie die stufenlos einstellbare Transport- und Reinigungsgeschwindigkeit von bis zu 5 km/h. Die große Arbeitsbreite von 80 Zentimetern und der 100-Liter-Tank ermöglichen lange und effiziente Reinigungseinsätze und Flächenleistungen von bis zu 4.800 m² pro Stunde. Der neue 180 Ah starke Lithium-Ionen-Akku mit extrem hoher Zyklenfestigkeit und der Möglichkeit zum Zwischenladen sorgt für höchste Maschinenverfügbarkeit, und mit 50 Ampere Ladestrom kann der Akku zudem noch wesentlich schneller aufgeladen werden.

Langlebige Lithium-Ionen-Batterie 4- bis 6-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität. Geringe Selbstentladung bei längeren Betriebspausen. Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden. Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden. Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung. Effizienter und kraftvoller 300-W-Fahrmotor Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft. Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar. Farbige, sehr gut sichtbare Bedienelemente Farbcodierte Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und verkürzen die Einlernzeit. Durchdachtes Home-Base-System Möglichkeiten zum Anbringen von manuellem Reinigungsequipment wie Haken, Behältern, Mopp etc. Preiswerte Maschine aus der Classic-Reihe Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.