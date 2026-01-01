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    Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with dual brushes, wheels, and handle, designed for professional cleaning tasks.

    Scheuersaugmaschine

    BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.127-067.0

    • 100 l Frisch-Schmutzwasser, 80-cm-Scheibenbürste, Fahrantrieb
    • Off-Board-Schnelllader + 180-Ah-Li-Ion-Batterie, 3 h Laufzeit, max. 4000 m²/h
    • Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium
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