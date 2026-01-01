Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.127-067.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
810
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1090
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
100 100
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
4000
Flächenleistung praktisch (m²/h)
2400
Batterietyp
Li-Ion
Batterie (V / Ah)
25.6 / 180
Batterielaufzeit (h)
3
Batterieladezeit (h)
4
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
max. 5
Bürstendrehzahl (U/min)
180
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
21.3 - 36.2 / 40 - 69
Gangwendebreite (mm)
1650
Schalldruckpegel (dB(A))
65
Aufnahmeleistung (W)
1900
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
435
Gewicht ohne Zubehör (kg)
110.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1500 x 835 x 1065
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete