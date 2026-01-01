Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Einscheibenmaschine BDS 43/DUO C | Kärcher

    Kärcher floor polisher with a grey body, black handle, and two wheels, designed for cleaning and polishing surfaces.

    Einscheibenmaschine

    BDS 43/DUO C

    Artikelnummer: 1.291-250.0

    • Variable Drehzahl (150 bzw. 300 U/min) per Kippschalter wählbar
    • Robuster und leistungsstarker Motor
    • Sehr leise Maschine