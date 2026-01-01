Einscheibenmaschine BDS 43/DUO C | Kärcher

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Einscheibenmaschine
Artikelnummer: 1.291-250.0
Antriebsart
Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
430
Arbeitshöhe (mm)
90
Bürstendrehzahl (U/min)
150 - 300
Bürstenanpressdruck (kg)
45
Schalldruckpegel (dB(A))
66
Spannung (V)
220
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
49.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
940 x 430 x 1070
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete