Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C | Kärcher

    Kärcher floor polisher with a grey body, red pad, and black wheels, featuring a handle with yellow accents.

    Einscheibenmaschine

    BDS 43/Orbital C

    Artikelnummer: 1.291-252.0

    • Innovative Orbitaltechnologie
    • Reverse-Handle-Modus, Erhöhung Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 kg
    • 90°-Kippkopf erlaubt schnellen Padwechsel