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    Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C Spray | Kärcher

    Kärcher floor polisher with a grey body, red cleaning pad, and large wheels on a white background.

    Einscheibenmaschine

    BDS 43/Orbital C Spray

    Artikelnummer: 1.291-253.0

    • Innovative Orbitaltechnologie
    • Reverse-Handle-Modus, Erhöhung Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 kg
    • Integrierte, einstellbare Sprühdüsen