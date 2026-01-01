Becher-Schaumlanze Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

Zur Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln mit einem Grundkörper aus robustem und langlebigem Ecobrass ausgestattet: Unsere Becher-Schaumlanze Advanced 1 überzeugt mit hochwertiger Ausstattung. Dazu gehört auch ein ergonomischer und standfester Behälter für Reinigungsmittel mit zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals und großzügiger Einfüllöffnung. Der Sprühwinkel ist flexibel einstellbar, die präzise Dosierung des Reinigungsmittels erfolgt in 3 Stufen, exakt nach Bedarf. Dabei verhindert eine integrierte Blende wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung. Die Becher-Schaumlanze eignet sich für Kärcher Hochdruckreiniger ohne Servo Control und mit einer Schwemmleistung von 400 bis zu 600 l/h.