Becher-Schaumlanze Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 4.112-063.0Hochwertige und robuste Becher-Schaumlanze Advanced 1 mit Sprühwinkeleinstellung und Grundkörper aus Ecobrass. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmleistung.
Fördermenge (l/h)
400 - 600
Düsengröße ( )
38
Max. Druck (bar)
300
Dosierung (%)
1 - 2 - 4
Tankinhalt (l)
1
Temperatur (°C)
max. 60
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8