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    Becher-Schaumlanze Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a yellow tip, grey handle, and white container, designed for professional cleaning.

    Becher-Schaumlanze Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

    Artikelnummer: 4.112-063.0

    Hochwertige und robuste Becher-Schaumlanze Advanced 1 mit Sprühwinkeleinstellung und Grundkörper aus Ecobrass. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmleistung.