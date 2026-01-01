Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a yellow tip, grey handle, and white container, designed for professional cleaning.

    Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

    Artikelnummer: 4.112-064.0

    Entwickelt für Kärcher Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze Advanced 2 punktet mit einem Grundkörper aus Ecobrass zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln.