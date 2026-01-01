Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

Die Becher-Schaumlanze Advanced 2 ist speziell für unsere Hochdruckreiniger ohne Servo Control ausgelegt, die über eine Schwemmleistung von 700 bis 800 l/h verfügen. Ihr robuster Grundkörper aus hochwertigem Ecobrass erlaubt bei Bedarf problemlos auch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, die präzise 3-stufig dosierbar sind. Dabei verhindert eine integrierte Blende wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung, während der Sprühwinkel flexibel einstellbar ist. Dazu bietet die Schaumlanze einen ergonomischen, besonders standfesten Reinigungsmittelbehälter mit großer Einfüllöffnung sowie eine zusätzliche Griffmöglichkeit am Hals.