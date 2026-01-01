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    Becher-Schaumlanze Advanced | Kärcher

    Kärcher foam nozzle with a black handle attached to a translucent white bottle, isolated on a white background.

    Becher-Schaumlanze Advanced

    Artikelnummer: 6.394-968.0

    Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.