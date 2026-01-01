Becher-Schaumlanze Advanced | Kärcher

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Artikelnummer: 6.394-968.0Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.
Düsengröße ( )
25
Max. Druck (bar)
300
Temperatur (°C)
max. 60
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8