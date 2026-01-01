Becher-Schaumlanze Advanced | Kärcher

Artikelnummer : 6.394-969.0

Kurze, handliche Schaumlanze mit 1 Liter RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PkWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M22x1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.