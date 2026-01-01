Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

Dank der beständigen Nickelbeschichtung auf ihrem Grundkörper eignet sich die hochwertige Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3 mit flexibel einstellbarem Sprühwinkel insbesondere auch bei der Verwendung aggressiver Reinigungsmittel. Konzipiert für Reinigungsarbeiten mit Hochdruckreinigern von Kärcher mit Servo-Control-Funktion und 900 bis 2.500 Litern stündlicher Schwemmleistung, ermöglicht die Schaumlanze eine direkte Umschaltung auf den Hochdruckstrahl. Dazu verfügt die DUO Advanced 3 über einen 2 Liter großen, ergonomischen und standfesten Reinigungsmittelbehälter mit zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals und großer Einfüllöffnung. Ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung ist dank der präzisen, 3-stufigen Dosiermöglichkeit über eine integrierte Blende nahezu ausgeschlossen.

Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und Hochdruckreinigung Zeitsparend, da kein Wechsel von Strahlrohr bzw. Zubehör erforderlich. Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für Reinigungsmittel Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze. Reinigungsmitteldosierung mit integrierter Blende Ermöglicht eine präzise, 3-stufige Dosierung des Reinigungsmittels. Für eine optimale Schaumqualität. Verhindert potenzielle Überdosierungen des Reinigungsmittels. Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung Sehr robuste und langlebige Ausführung. Ermöglicht bei Bedarf den Einsatz aggressiverer Reinigungsmittel. Flexible Sprühwinkeleinstellung Sehr präziser Schaumstrahl. Erlaubt sicheres Arbeiten über größere Entfernungen.