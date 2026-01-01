Beleuchtung Strahlpistole extern L2P | Kärcher

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Artikelnummer: 2.574-014.0Optimale Sicht beim Trockeneisstrahlen: Das LED-Arbeitslicht für L2P-Geräte überzeugt mit 170 Lumen und bis zu 5 h Leuchtdauer. Das Licht ist einfach zu montieren, wasserdicht und leicht.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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