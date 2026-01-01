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    Besen und Kehrbehaelter Kit 28 x 94 cm | Kärcher

    Black dustpan with a long handle and a black broom with a matching handle, standing upright.

    Besen und Kehrbehaelter Kit 28 x 94 cm

    Artikelnummer: 9.212-107.0

    Dank seines extrem geringen Gewichts eignet sich der Besen und Kehrbehaelter Kit 28 x 94 cm von Kärcher ideal zum einhändigen Kehren.