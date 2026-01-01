Biegsamer MF Staubwedel Kit MultiLink 60 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-376.0Flexibel biegsamer Staubwedel im Set mit einem 60 cm langen Mikrofaserbezug von Kärcher. Der Duster erleichtert das Abstauben an schwer zu erreichenden Stellen.
Programm
ADVANCED
Waschtemperatur (°C)
90
Waschempfehlung (°C)
60
Trocknertemperatur (°C)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.4
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B) (mm)
60 x 55
Abmessungen, verpackt (mm)
60 x 55 x 15
Ausrüstung
Anwendungsgebiete