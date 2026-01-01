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    Biegsamer MF Staubwedel Kit MultiLink 60 cm | Kärcher

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    Biegsamer MF Staubwedel Kit MultiLink 60 cm

    Artikelnummer: 6.999-376.0

    Flexibel biegsamer Staubwedel im Set mit einem 60 cm langen Mikrofaserbezug von Kärcher. Der Duster erleichtert das Abstauben an schwer zu erreichenden Stellen.
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