Biegsamer MF Staubwedel Kit MultiLink 60 cm | Kärcher

Dank des sehr flexiblen und bis zu 270° biegsamen Materials, das jederzeit in seine ursprüngliche Form zurückkehrt, sorgt der Biegsame MF Staubwedel Kit MultiLink 60 cm von Kärcher für müheloses Staubwischen auch an schwer zugänglichen Stellen. Das Set besteht aus dem flexiblen Halter und einem hochwertigen Mikrofaserbezug, der von einem Haken gehalten wird. Lampen, Bücherregale, Radiatoren und Schränke sind damit schnell und gründlich abgestaubt – bei gleichzeitig größeren Flächenleistungen, als dies mit Reinigungstüchern in derselben Zeit möglich ist. Bei Bedarf kann der Halter auch mit einem passenden Teleskopstiel verwendet werden, der sowohl die Reichweite als auch die Einsatzmöglichkeiten des Halters erweitert.