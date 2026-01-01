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    Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with grey handle and blue roller brush, standing upright on a white background.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/1 C Bp

    Artikelnummer: 1.783-054.0