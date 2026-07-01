Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack 18/25 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Scheuersaugmaschine
Zubehör, Reinigungsmittel und Bedienungsanleitungen sind weiterhin erhältlich.
Artikelnummer: 1.783-055.0
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