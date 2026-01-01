Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Anniversary Edition | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Zubehör, Reinigungsmittel und Bedienungsanleitungen sind weiterhin erhältlich.
Artikelnummer: 1.783-235.0
Gesetzliche Gewährleistung