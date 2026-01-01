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    Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack | Kärcher

    Kärcher upright vacuum cleaner with grey and black body, yellow accents, and ergonomic handle.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/4 C Bp Pack

    Artikelnummer: 1.783-225.0