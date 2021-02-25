Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack Go!further | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Artikelnummer: 1.783-494.0
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
350
Arbeitsbreite Saugen (mm)
450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
12 12
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
1400
Flächenleistung praktisch (m²/h)
1050
Batterietyp
Li-Ion
Batterie (V / Ah)
25.2 / 21
Batterielaufzeit (h)
1.5
Batterieladezeit (h)
2.7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
700 - 1500
Bürstenanpressdruck (g/cm² / kg)
80 - 150 / 6 - 12
Gangwendebreite (mm)
1050
Wasserverbrauch (l/min)
1
Schalldruckpegel (dB(A))
max. 65
Aufnahmeleistung (W)
500
Farbe
Anthrazit
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
48
Gewicht ohne Zubehör (kg)
36
Abmessungen (L × B × H) (mm)
930 x 420 x 1100
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung