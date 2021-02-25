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    Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack Go!further | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with two containers of cleaning solution, set against a white background.

    Scheuersaugmaschine

    BR 35/12 C Bp Pack Go!further

    Artikelnummer: 1.783-494.0

    • Limitierte schwarze Scheuersaugmaschinen Edition mit 38 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • eco!Mode schont Ressourcen
    • 1 × rote Walzenbürste 35 cm, 2 × Kanister RM 69 N 5 Liter
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.