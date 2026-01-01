Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Scheuersaugmaschine BR 45/22 C BP Pack | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey and yellow design, featuring a handle and wheels for mobility.

    Scheuersaugmaschine

    BR 45/22 C BP Pack

    Artikelnummer: 1.783-485.0

    Umfangreich ausgestattete, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack. Mit drehbarem Walzenbürstenkopf und KART-Technologie für maximale Wendigkeit bei großer Flächenleistung.