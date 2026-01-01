Scheuersaugmaschine BR 45/22 C BP Pack | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Artikelnummer: 1.783-485.0Umfangreich ausgestattete, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack. Mit drehbarem Walzenbürstenkopf und KART-Technologie für maximale Wendigkeit bei großer Flächenleistung.
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
450
Arbeitsbreite Saugen (mm)
500
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
22 22
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
1800
Flächenleistung praktisch (m²/h)
1260
Batterietyp
Li-Ion
Batterie (V / Ah)
25.2 / 30
Batterielaufzeit (h)
2
Batterieladezeit (h)
3.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
750 - 1050
Bürstenanpressdruck (g/cm²)
100 - 150
Gangwendebreite (mm)
1118
Wasserverbrauch (l/min)
1
Schalldruckpegel (dB(A))
63
Spannung (V)
25.2
Aufnahmeleistung (W)
550
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
43
Abmessungen (L × B × H) (mm)
866 x 530 x 1061
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen