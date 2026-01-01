Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah | Kärcher

Einfaches Konzept, einfache Bedienung, einfach in der Wartung: Unsere batteriebetriebene und handgeführte Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp überzeugt mit einer hohen Anwenderfreundlichkeit bei gleichzeitig sehr guter Reinigungsleistung an den unterschiedlichsten Einsatzorten. Dafür sorgen unter anderem hochwertige Komponenten wie ein Doppelwalzen-Bürstenkopf oder der langlebige Saugbalken aus Aluminium. Dazu ist das robuste und trotz der großen 75-Liter-Tanks äußerst kompakt konstruierte Gerät extrem wendig im Handling und sehr gut auch für lange Reinigungseinsätze geeignet.

Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten. Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen. Besonders einfaches Bedienkonzept Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar. Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten. Kompakte und robuste Bauweise Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht. Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen. Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 Kilogramm möglich. Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden. Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung.