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    Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, yellow accents, and dual brushes on a white background.

    Scheuersaugmaschine

    BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.127-036.0

    • 75 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Walzenbürste, Fahrantrieb
    • Off-Board-Lader + 170-Ah-AGM-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 3750 m²/h
    • Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium
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