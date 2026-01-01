Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.127-036.0
Antriebsart
Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
750
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
75 75
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
3750
Flächenleistung praktisch (m²/h)
2250
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
24 / 170
Batterielaufzeit (h)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
max. 5
Bürstendrehzahl (U/min)
1200
Bürstenanpressdruck (kg / g/cm²)
40.5 / 145
Wasserverbrauch (l/min)
2.75
Schalldruckpegel (dB(A))
65 - 65
Aufnahmeleistung (W)
2050
Gewicht ohne Zubehör (kg)
100
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1520 x 810 x 1065
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete