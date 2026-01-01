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    Scheuersaugmaschine BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body, black wheels, and yellow accents, designed for industrial cleaning.

    Scheuersaugmaschine

    BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.127-045.0

    • 100 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürste, Fahrantrieb
    • Off-Board-Lader + 170-Ah-AGM-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 4250 m²/h
    • Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium
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