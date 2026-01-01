Scheuersaugmaschine BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah | Kärcher

Voll ausgerüstet mit einer ausdauernden 285-Ah-Batterie, dem passenden Ladegerät sowie einer Vielzahl sinnvoller und komfortabler Ausstattungsmerkmale und Funktionen punktet unsere handgeführte Nachläufer-Scheuersaugmaschine BR 85/100 W Bp Pack Classic vom Start weg. Eine Arbeitsbreite von 85 Zentimetern und 100 Liter Tankvolumen ermöglichen Flächenleistungen von bis zu 4.800 Quadratmetern in der Stunde. Der kraftvolle Fahrantrieb meistert nicht nur Steigungen mühelos, sondern ist auch stufenlos für Transport- und Reinigungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 km/h einstellbar. Besonders beanspruchte Komponenten wie der Walzenbürstenkopf und der Saugbalken sind aus massivem Aluminium-Druckguss gefertigt und erlauben auch härteste Reinigungseinsätze. Anwenderfreundliche und komfortable Details wie die sehr gute Übersicht, die einfache Bedienung und der integrierte Home-Base-Adapter, der die Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien ermöglicht, runden das durchdachte Gesamtkonzept der BR 85/100 W Bp Pack Classic ab.

Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten. Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen. Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden. Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden. Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung. Effizienter und kraftvoller 300-Watt-Fahrmotor Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft. Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar. Farbige, sehr gut sichtbare Bedienelemente Farbcodierte Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und verkürzen die Einlernzeit. Durchdachtes Home-Base-System Möglichkeiten zum Anbringen von manuellem Reinigungsequipment wie Haken, Behältern, Mopp etc. Preiswerte Maschine aus der Classics-Reihe Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.