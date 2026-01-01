Scheuersaugmaschine BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Scheuersaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.127-045.0
Antriebsart
Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
850
Arbeitsbreite Saugen (mm)
1090
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
100 100
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
4250
Flächenleistung praktisch (m²/h)
2550
Batterietyp
Wartungsfrei
Batterie (V / Ah)
24 / 285
Batterielaufzeit (h)
4.25
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
1200
Bürstenanpressdruck (kg / g/cm²)
49.5 / 155
Schalldruckpegel (dB(A))
63 - 65
Aufnahmeleistung (W)
2350
Gewicht ohne Zubehör (kg)
110
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1525 x 910 x 1065
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Anwendungsgebiete