Bürste hart | Kärcher

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Artikelnummer: 6.960-133.0Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Anschlussgewinde
M 18
Farbe
grün
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Anwendungsgebiete