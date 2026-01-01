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    Bürste hart | Kärcher

    Kärcher brush attachment with green bristles and a clear hose connected to a black base.

    Bürste hart

    Artikelnummer: 6.960-133.0

    Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.