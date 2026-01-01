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    Bürste medium | Kärcher

    Red-bristled Kärcher broom head with a black plastic base and attached hose connector.

    Bürste medium

    Artikelnummer: 6.960-134.0

    Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.