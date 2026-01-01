Bürste weich | Kärcher

Sensible Oberflächen wie Fenster oder Solaranlagen benötigen eine entsprechend sanfte Reinigungsmethode, um Beschädigungen auszuschließen. Die Bürste mit weicher und gespleißter Beborstung schützt das empfindliche Glas und reinigt dennoch besonders gründlich – wahlweise mit Reinwasser oder mit Hochdruck. Dazu ist sie einfach und schnell direkt an eine wasserführende Teleskopstange oder eine Hochdrucklanze von Kärcher montierbar. Ein Düsenset für Reinwasser bzw. eine Hochdruckdüse mit 25° gewährleisten beide Anwendungsmöglichkeiten.

Einfach verständliche Farbcodierung Die Farbcodierung erleichtert die Auswahl der passenden Bürste. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten Integrierte Hochdruckdüse zur Verwendung der Bürste mit einem Hochdruckreiniger. Inklusive 2 Düsen und 1 Verbindungsstück zur Verwendung von Reinwasser. Mit 4 Düsenanschlüssen für einen optimalen Wasserauftrag.