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    Bürste weich | Kärcher

    Black brush head with blue bristles and attached hose, featuring a brass connector on top.

    Bürste weich

    Artikelnummer: 6.960-135.0

    Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.