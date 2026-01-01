Bürste weich | Kärcher

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Artikelnummer: 6.960-135.0Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Anschlussgewinde
M 18
Farbe
blau
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Anwendungsgebiete