Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 38/1, 38/2 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.906-643.0Weiche Bürstenwalze mit 356 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger von Kärcher.
Bürstenlänge (mm)
356
Härtegrad
Mittelhart
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
356 x 61 x 61