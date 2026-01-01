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    Akkusauger BVL 3/1 Bp Go!Further | Kärcher

    Kärcher backpack vacuum cleaner with hose and nozzle, plus a pack of vacuum bags.

    Akkusauger

    BVL 3/1 Bp Go!Further

    Artikelnummer: 1.394-309.0

    • Limitierte schwarze Akku-Trockensauger Edition mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • Akkugerät 36 V, bürstenloser EC-Motor, Eco!Mode
    • Bodendüse 270 mm, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, 10 Vliesfiltertüten
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.