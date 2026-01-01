Akkusauger BVL 3/1 Bp Go!Further | Kärcher

Der limitiert verfügbare schwarze Akku-Trockensauger BVL 3/1 Bp Go!Further aus 30 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, 10 Vliesfiltertüten, ausgestattet. Der ultraleichte und leistungsstarke Akku-Rucksacksauger wiegt dank innovativem EPP-Material nur 4,5 Kilogramm und ist gleichzeitig besonders robust und langlebig. Ideal für Hausmeister, Handwerker und den privaten Einsatz: Mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt der Sauger bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum und erleichtert Spot Cleaning sowie die Treppenreinigung. Der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku ermöglicht lange Laufzeiten, und das ergonomische Tragegestell sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Über das praktische Bedienfeld am Hüftgurt ist der BVL 3/1 Bp Go!Further einfach und anwenderfreundlich steuerbar. Der bürstenlose EC-Motor arbeitet zudem besonders verschleißarm. Neben dem gängigen Zubehör sind weitere Features wie der HEPA-14-Filter optional erhältlich. Bitte beachten Sie: Der Kärcher Battery Power-Akku und das Ladegerät sind bei dieser Geräteversion separat zu bestellen.

Ultraleichter Akku-Rucksacksauger Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen). Ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Erlaubt mühelosen Transport. Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen) Besonders robust und sehr langlebig. Ultraleicht. Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Ultraleicht & ergonomisch: Das innovative EPP-Material macht unser Gerät extrem leicht und komfortabel. Weniger Rohmaterial – ohne Kompromisse beim Komfort! Der Eco!Mode reduziert den Energieverbrauch um 42% im Vergleich zur höchsten Einstellung (Standard Modus). Hohe Ergonomie deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen. Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar. Bürstenloser EC-Motor Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität. Eco!Mode Reduzierter Energiebedarf Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung. Verlängert die Akkulaufzeit. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus. Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku. Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.