Akkusauger BVL 3/1 Bp | Kärcher

Ultraleicht, leistungsstark und akkubetrieben: Der Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur ein Rückentragegewicht von 4,5 Kilogramm aufweist und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Ob für Hausmeister in Schulen, Handwerker oder den Einsatz in Privathaushalten – hier werden Spot Cleaning und die Reinigung von Treppen leicht gemacht: Der saugstarke Rücken-Staubsauger mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. Dabei sorgt der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt zur Steuerung aller wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen ist der BVL 3/1 Bp mühelos und sehr anwenderfreundlich zu bedienen. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Neben dem gängigen Zubehör sind auch noch weitere Features wie der HEPA-14-Filter optional erhältlich. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Geräteversion der Kärcher Battery Power-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.

Ultraleichter Akku-Rucksacksauger Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen). Ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Erlaubt mühelosen Transport. Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen) Besonders robust und sehr langlebig. Ultraleicht. Das EPP-Bauteil ist theoretisch vollständig stofflich verwertbar, da es aus einem reinen Monomaterial besteht. Hohe Ergonomie deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen. Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar. Bürstenloser EC-Motor Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität. eco!efficiency-Modus Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte. Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.