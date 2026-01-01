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    Akkusauger BVL 3/1 Bp Pack | Kärcher

    Kärcher backpack vacuum cleaner with a hose and floor nozzle, featuring a black and yellow design.

    Akkusauger

    BVL 3/1 Bp Pack

    Artikelnummer: 1.394-302.0