CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA | Kärcher

Zur zeitsparenden, maschinellen Teppichgrundreinigung in einem Arbeitsgang und ganz ohne Ausspülen: unser CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA. Geeignet zur Anwendung mit unseren Puzzi-Sprühextraktionsgeräten sowie Teppichreinigungsautomaten (BRC) verfügt das reinigungsstarke Pulver über die innovative iCapsol-Technologie. Hierbei wird bei der Reinigung von textilen Bodenbelägen der Schmutz förmlich eingekapselt, kristallisiert schließlich während der Trocknung aus und kann danach ohne einen weiteren Spülvorgang einfach mit einem Bürstsauger abgesaugt werden. Dies gewährleistet sehr kurze Trocknungszeiten und macht den Teppich schnell wieder begehbar. Selbst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen werden zuverlässig entfernt, während der integrierte Geruchsabsorber wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Tabakrauch, Urin oder Schweiß beseitigt. Der phosphatfreie Grundreiniger ist Woolsafe-zertifiziert und somit neben synthetischen Fasern auch für natürliche Fasern aus Wolle geeignet. Seine pulverförmige Konsistenz sorgt dabei für eine einfache und sichere Handhabung.