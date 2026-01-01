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    CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA | Kärcher

    Kärcher CarpetPro Professional cleaner container with multilingual labels and blue carpet design.

    CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA

    Artikelnummer: 6.295-849.0

    Pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion aller textiler Bodenbeläge (auch aus Wollfasern). Dank innovativer iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen anzuwenden. Mit Geruchsabsorber.
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