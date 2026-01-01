CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-847.0Pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion aller textiler Bodenbeläge (auch aus Wollfasern). Dank innovativer iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen anzuwenden. Mit Geruchsabsorber.
Gebindegröße (kg)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete