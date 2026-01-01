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    CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 | Kärcher

    Kärcher CarpetPro RM 760 box with blue carpet image, product details, and safety symbols. Made in Germany.

    CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760

    Artikelnummer: 6.295-850.0

    Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarter iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).
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