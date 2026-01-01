CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-850.0Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarter iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).
Gebindegröße (Tabs)
16
Verpackungseinheit (Stück)
20
pH-Wert
8.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
72 x 61 x 141
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete