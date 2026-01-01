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    CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic | Kärcher

    Kärcher CarpetPro Professional RM 760 Classic cleaner container with multilingual text and carpet graphic.

    CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic

    Artikelnummer: 6.290-175.0

    Grundreiniger zur Sprühextraktion in Pulverform. Beseitigt selbst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen von textilen Bodenbelägen und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.