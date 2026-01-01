CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic | Kärcher

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Artikelnummer: 6.290-175.0Grundreiniger zur Sprühextraktion in Pulverform. Beseitigt selbst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen von textilen Bodenbelägen und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.
Gebindegröße (kg)
0.8
Verpackungseinheit (Stück)
4
pH-Wert
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete