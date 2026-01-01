CarpetPro Reiniger RM 764 OA | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-854.0Reinigungsstarker, flüssiger Grundreiniger zur Sprühextraktion für textile Bodenbeläge aus synthetischen sowie natürlichen Fasern. Mit integriertem, wirkungsvollem Geruchsvernichter.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.8
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete