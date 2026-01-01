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    CarpetPro Reiniger RM 764 OA | Kärcher

    Kärcher RM 764 OA detergent container with label detailing product information and usage instructions.

    CarpetPro Reiniger RM 764 OA

    Artikelnummer: 6.295-854.0

    Reinigungsstarker, flüssiger Grundreiniger zur Sprühextraktion für textile Bodenbeläge aus synthetischen sowie natürlichen Fasern. Mit integriertem, wirkungsvollem Geruchsvernichter.