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    CarpetPro Spülung RM 763 | Kärcher

    Kärcher CarpetPro Professional detergent bottle with label showing carpet cleaning instructions and icons.

    CarpetPro Spülung RM 763

    Artikelnummer: 6.295-844.0

    Neutralisierende, schnelltrocknende Spülung für Teppichböden sowie synthetische und natürliche Textiloberflächen. Entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, frischt Fasern und Farben auf.