Classic Baumwolle Mopp Kentucky mit Band 400 g | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-358.0
Programm
CLASSIC
Bodenbeschaffenheit
Glatt und leicht strukturiert
Verschmutzungsgrad
Hoch
Textilienart
Mehrwegtextilien
Textilienfixierung
Moppklammer
Material
100% Baumwolle
Textilienmaterial
100% Baumwolle
Waschtemperatur (°C)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
0.4
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B) (mm)
420 x 160
Abmessungen, verpackt (mm)
420 x 160 x 60
Anwendungsgebiete