Classic Baumwolle Mopp Kentucky mit Band 400 g | Kärcher

Einfach und bewährt in der Anwendung und dabei sehr effektiv: Das Moppsystem mit abnehmbarem Kentucky Mopphalter und Band von Kärcher. Das Band hält den Spaghettimopp nach dem Waschen in Form und verlängert so dessen Lebensdauer. Der umweltfreundliche Kentucky Mopp aus natürlichen Materialien absorbiert besonders viel Reinigungslösung und ist dank dieser Eigenschaft insbesondere zur Reinigung unebener Oberflächen und zur Beseitigung von Restschmutz geeignet. Auch in Bereichen mit vielen Hindernissen kommen seine Vorteile sehr gut zur Geltung.